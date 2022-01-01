Популярные книги жанра Современные любовные романы в fb2, epub
Алексис и Харри родились в маленьком городке, где и развлечений – то было всего два – кино и церковь. Еще детьми познали они всю мучительную, разрушительную силу непреодолимой тяги друг к другу, страсти, которая крепла год от года. Менялись города, мужчины Алексис, женщины Харри – оставалась любовь. И только одно «но» стояло между ними…
Авторы романа приберегли для нас много сюрпризов и нестандартных ходов, но главная цель — вовсе не развлечь, а преобразить читателей, то есть нас с Вами.
Роман о том, как расстаться с понятием об «идеальной паре», приняв себя и партнера такими, какие мы есть.
Еще о том, как бороться с патологической ревностью, оставляя за любимым право на личное пространство. Как безболезненно расстаться с изжившими себя отношениями и многом-многом другом.
Очень полезная книжка.
На улице встретились двое – Баби и Стэп. Баби – отличница, девушки ее круга носят Onyx и говорят о последних веяниях моды. Стэп – парень из уличной банды, днем он сидит с дружками в баре или жмет гири в спортзале, а вечерами носится по городу на мотоцикле или гоняет шары в бильярдной. Они из разных миров, но они полюбили друг друга. Теперь Баби не узнают даже родители, а Стэп внезапно открывает в себе качества, которые совсем не вяжутся с образом грубого мачо…
Перед тем как уйти, я спросила: «Скажи, а ты любишь меня?» Ты долго не отвечал, а потом уронил упрямо: «Мне с тобой хорошо. Этого недостаточно?» В тот момент я ещё раз убедилась в том, что способна по-бабски приукрасить абсолютно всё – свою жизнь, чувства любимого мужчины, окружающий мир. Женщины – прирождённые художники-декораторы. С кистью в руках и мольбертом в придачу. А мужчины для нас порою чистые холсты – рисуем, раскрашиваем, где-то подтираем, что-то замазываем. Только вот, как правило, в итоге выясняется, что рисуем мы не с натуры, а на поводу у фантазий, желаний – гляди, сплошное несоответствие с действительностью.
«Если бы ты знал…» – это история одного женского отчаяния, о котором можно поведать только белоснежным листам дневника. Это история о чувствах, сомнениях, ожиданиях и таких страхах, которые чаще всего помогают начать жизнь заново.
Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы.
Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга.
В первые месяцы после выхода в свет романа Джоджо Мойес «До встречи с тобой» было продано свыше полумиллиона экземпляров. Книга вошла в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс», переведена на 31 язык. Права на ее экранизацию купила киностудия «Метро-Голдвин-Майер».
Грустная история о маленькой жизни и больших мечтаниях, которая заставит вас плакать.
Daily Mail
Книга Джоджо Мойес — один из самых уникальных и эмоциональных рассказов о любви, написанных за последние годы.
Metro Goldwyn Mayer
Поклонники трилогии Э Л Джеймс с восторгом встретили появление книг Анны Тодд, которые сама автор назвала «ванильной версией «Пятидесяти оттенков». Миллион читателей во всем мире следили за историей отношений Тесс и Хардина – примерной девочки и плохого парня. Тесс была прилежной ученицей и послушной дочерью, но после встречи с Хардином ее жизнь абсолютно изменилась. Оказалось, что есть на свете кое-что поважнее учебы и карьеры… И – отличная новость для фанатов книг Анны Тодд – компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию трилогии.
Книга, которая прочно заняла первые строки в списках бестселлеров – как в США, так и в Европе. Тесс и Хардин такие разные, но они созданы друг для друга. И даже их ссоры, кажется, происходят лишь для того, чтобы понять – та искра, которая проскочила между ними при первой встрече, разгорается все больше.
Но разве отношения влюбленных бывают гладкими? Никогда! Вот и Тесс с Хардином вынуждены доказывать свою любовь друг другу и всему миру.
Отношения Тесс и Хардина далеки от идиллии. Бешеная страсть, неодолимое влечение притягивают их друг к другу и в то же время мешают хладнокровно решать проблемы, которые неизбежно возникают у всех людей без исключения: сложности в отношениях с родителями и друзьями, необходимость строить карьеру, наконец, разные взгляды на брак. Тесс и Хардин молоды, им только предстоит понять, что вдвоем пережить многие потрясения гораздо проще, тем более что Хардина ждет очень неприятное открытие, которое, возможно, перевернет его жизнь…
Тихий городок Бофор.
Каждый год Лэндон Картер приезжает сюда, чтобы вспомнить историю своей первой любви…
Историю страсти и нежности, много лет назад связавшей его, парня из богатой семьи, и Джейми Салливан, скромную дочь местного пастора.
Историю радости и грусти, счастья и боли.
Историю чувства, которое человеку доводится испытать лишь раз в жизни – и запомнить навсегда…
Любовь? Серьезные отношения? Ответственность? Семья?
Закоренелый холостяк Трэвис Паркер считает, что все это не для него.
У него есть отличная работа и верные друзья.
Он увлекается охотой, рыбалкой, занимается экстремальными видами спорта и избегает серьезных отношений.
Но не родился еще на свет человек, которому удалось бы уйти от настоящей любви…
Когда в доме по соседству поселяется тихая, замкнутая Габи, жизнь Трэвиса меняется.
Он влюблен. Влюблен страстно и неистово.
Но он еще не знает, что любовь станет для него не только величайшей наградой, но и величайшим испытанием…
Что ты будешь делать, потеряв любимого человека? Стоит ли жить после этого? Теперь Лу Кларк не просто обычная девчонка, живущая обыденной жизнью. Шесть месяцев, проведенных с Уиллом Трейнором, навсегда изменили ее. Непредвиденные обстоятельства заставляют Лу вернуться домой к своей семье, и она поневоле чувствует, что ей придется все начинать сначала. Раны телесные залечены, а вот душа страдает, ищет исцеления! И это исцеление ей дают члены группы психологической поддержки, предлагая разделить с ними радости, печали и ужасно невкусное печенье. Благодаря им она знакомится с Сэмом Филдингом, врачом «скорой помощи», сильным человеком, который знает о жизни и смерти все. Сэм оказывается единственным, кто способен понять Лу Кларк. Но сможет ли Лу найти в себе силы вновь полюбить?.. Впервые на русском языке!
Тесса и Хардин вместе уже год. Они очень изменились – это уже не «плохой парень» и «хорошая девочка». Это «Хесса» – двое людей, которые не могут жить друг без друга. Но ничто так не опасно для чувства, как испытания судьбы. А в жизни Тессы и Хардина испытания случаются то и дело, словно судьба всерьез решила проверить их союз на прочность. Ревность, разочарования, депрессия, потеря близких – хватит ли у них сил не сломаться, сохранить свою любовь? Об этом – заключительная книга тетралогии «После».
Отношения Хардина и Тессы – бурные, страстные – не всегда были безоблачными. Что пережили, через что прошли «современные мистер Дарси и Лизи Беннет» до того, как стать Хессой – людьми, которые чувствуют друг друга, думают в унисон и живут друг для друга? Ведь все начиналось совсем непросто. Да и могли ли отношения «плохого парня» и «хорошей девочки» с самого начала напоминать идиллию? Интересно, что об этом расскажет сам «плохой парень».
Один поцелуй длится мгновение.
Но тысяча поцелуев могут продлиться целую жизнь.
Один мальчик.
Одна девочка.
Связь, которая образовалась в одно мгновение и перешла в десятилетие.
Связь, которую не могли разбить ни время, ни расстояние.
Связь, которая продлится вечность.
Или на это они рассчитывали.
Когда семнадцатилетний Рун Кристиансен возвращается из родной Норвегии в маленький городишко Блоссом Гроув, Джорджия, где он подружился с Поппи Личфилд еще ребенком, у него на уме только одно. Почему девушка, которая была половинкой его души, которая обещала верно ждать его возращения, оборвала общение без объяснения?
Сердце Руна было разбито несколько лет назад, когда Поппи замолчала. Но когда он узнает правду, он понимает, что самая сильная душевная боль еще впереди.
Студентка бизнес-школы Хлоя Миллс работала в крупной медиакорпорации и не знала никаких забот, пока ее начальником не стал красавец Беннетт Райан, сын основателя компании. Беннетт – самый высокомерный и самовлюбленный подонок из всех, кого она когда-либо знала. Но их безумно тянет друг к другу, и они вступают в сложные, страстные и порочные отношения.
Любовь, страсть, привязанность – Руби Белл боится всего этого как огня. Ей нужно лишь окончить Макстон-холл, одну из самых престижных школ Англии, и уехать подальше. Отношения в ее планы не входят! Но как выжить одной, когда ты обычная девушка, а все вокруг высокомерные выскочки? Особенно Руби не нравится Джеймс Бофорт. Он слишком уверен в себе, слишком привлекателен, слишком опасен. В здравом уме она ни за что бы не стала с ним общаться, вот только у судьбы другие планы. Вскоре жизнь Руби безвозвратно изменится.