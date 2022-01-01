Авторы романа приберегли для нас много сюрпризов и нестандартных ходов, но главная цель — вовсе не развлечь, а преобразить читателей, то есть нас с Вами.

Роман о том, как расстаться с понятием об «идеальной паре», приняв себя и партнера такими, какие мы есть.

Еще о том, как бороться с патологической ревностью, оставляя за любимым право на личное пространство. Как безболезненно расстаться с изжившими себя отношениями и многом-многом другом.

Очень полезная книжка.