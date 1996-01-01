«Сад мира». Практическое руководство по миру в семье
|Автор:
|Шалом Аруш
|Жанр:
|Иудаизм
Пришел ко мне один муж с длинным списком того, что он делает для своей жены: каждый день он уделяет ей время, спрашивает, что ей нужно, покупает всё, что она хочет, и всячески ее балует. Казалось бы, его жена должна быть счастливейшей из женщин. Но, несмотря на все его усилия, в семье нет мира: жена вечно недовольна, всё время грустит, жалуется, раздражается и впадает в приступы гнева. Как такое может быть? К моему великому сожалению, этот феномен мне очень хорошо знаком, и я тут же понял, почему у него в доме нет мира… Люди, стремящиеся к семейному миру, должны ясно понимать, что это самая важная вещь на свете! Осознав это и получив наставление о путях достижения мира в доме, они непременно добьются успеха. Но пока остаются мысли о том, что есть вещи и поважней, ничего не получится. И тогда не помогут никакие книги и лекции, никакие наставления и советы. ОБЕЩАНИЕ Каждый, кто станет изучать эту книгу, понимая, что мир в семье важпее всего, и искренне стремясь достигнуть намеченной цели, непременно почерпнет из нее все необходимые познания и удостоится совершенного мира в доме. Ибо в этой книге содержится полное руководство по достижению семейного мира и самосовершенствованию.
Глава института Хут шелъ хесед («Нить милосердия») Автор книг: «Предвечный райский сад», «Сад веры», «Сад томления», «Сад счастья». В этой книге читатель найдет практическое руководство к достижению истинного мира в семье, включающее множество историй, притч и примеров, написанное простым и ясным языком, понятным каждому. Новое издание, исправленное и дополненное по дням месяца для удобства регулярного изучения.
У народа Израиля не было большего праздника, чем Пятнадцатое ава–день, посвященный любви, братству, миру и дружбе (см. Митна, Таанит, 4:8).
Всем братьям нашим, сынам Израиля, где быони ни были, – Всевышний с ними, да живут! Я был взволнован до глубины души, прочтя полезную и важную книгу «Сад мира», посвященную обретению мира в семье, достоинству женщины, святости завета и приближению Избавления, которое будет достигнуто, если в каждом доме пребудет Шхина
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Йохевед Сегал
Долина золота
Отправился как-то один из учеников рабби Шимона бар Иохая в далекую страну на заработки. Дела его пошли удачно, и вскоре он вернулся в Страну Израиля разбогатевшим. Карманы его были полны золота, и другие ученики, глядя на это, завидовали ему.
- Смотрите! - говорили они друг другу. - Товарищ наш съездил в другую страну и сразу разбогател, а мы здесь, в Израиле, едва сводим концы с концами, с трудом находим средства на хлеб и одежду. Если бы мы были такими же богатыми, то могли бы учить Тору, не думая о пропитании. Может быть, и нам поехать за границу, чтобы разбогатеть?
Йохевед Сегал
Радующийся своей доле
Рабби Иехуда бар Илай был одним из величайших мудрецов Израиля. Жил он бедно, ему не всегда хватало денег, чтобы прокормить семью.
Однажды рабби Иехуда учил Тору вместе со своим другом рабби Шимоном. На столе стояло блюдо с перезрелым инжиром. Рабби Иехуда начал с удовольствием есть этот инжир, а рабби Шимон отодвинул от себя блюдо, не попробовав ни одного плода. Спросил его рабби Иехуда:
Йохевед Сегал
Свое и чужое
Хорошее дело решил сделать один человек: очистить свое поле от камней, которые мешали выращивать пшеницу. Как же он поступил с этими камнями? Вместо того, чтобы сложить их в кучу или сделать из них ограду, он бросал камни прямо на дорогу, что пролегала рядом с его полем.
По этой дороге за день проходило множество людей. Одни шли на работу, другие возвращались домой, и камни, конечно, мешали прохожим. Но хозяин поля не думал об этом, он лишь хотел поскорее закончить свое дело.
Йохевед Сегал
Уверенность в помощи Всевышнего
Жил в одном городе очень богатый человек. Был у него большой дом с дорогой мебелью и прекрасный сад, где росли деревья самых разных пород и все цветы, какие только есть на свете. И мог он купить все, чего бы ни пожелала его душа. И все же не был радостен богач, потому что жил он один в своем большом доме и не было у него семьи - ни отца, ни матери, ни жены, ни детей. И поскольку он был одинок, был он всегда печален.
Йохевед Сегал
Все, что ни делает Всевышний, - к лучшему
Однажды отправился рабби Акива в дальнюю дорогу и взял с собой осла, петуха и свечу.
Зачем он взял осла? Для того, чтобы ехать на нем верхом, когда устанет. Зачем он взял петуха? Для того, чтобы петух будил его с рассветом криком "кукареку"! А зачем он взял свечу? Для того, чтобы ночью можно было учить Тору.
Встал рабби Акива рано утром, помолился и отправился в дальний путь. Шел он, шел и, когда наступила ночь и сделалось совсем темно, добрался до одного города. Здесь решил он отдохнуть; стал искать постоялый двор, но его в городе не оказалось. Обратился рабби к местным жителям с просьбой о ночлеге, но все отвечали ему:
Предлагаемая книга посвящена философским аспектам иудаизма. Евреи Древнего мира не занимались философией, философией занимались древние греки. Философские вопросы, которые они поставили, и философские категории, как-то: онтология, эпистомология и др., пережили века.
Начав заниматься философией, еврейские мыслители обнаружили, что в еврейской библии — Танахе — содержатся ответы на философские вопросы, поставленные греками. Ответы эти выражены не в готовых формулах и концепциях, а через повествование, рассказ, описание ситуаций. Каждое поколение прочитывает эти повествования и интерпретирует их в соответствии с духовными потребностями и меняющейся действительностью. И здесь возникает вопрос: как читают Танах?
Крупнейший еврейский философ Рамбам, живший в средние века, классифицирует тех, кто читает Танах, следующим образом: есть люди, которые читают повествования Танаха как сказки и верят им; есть люди, которые читают повествования Танаха как сказки и поэтому не верят им; и наконец, существует третья категория людей, которые умеют прочесть глубокий внутренний смысл, заложенный в повествованиях Танаха, и при этом абстрагироваться от формы изложения. Еврейские философы принадлежат именно к этой третьей категории.
Профессор и раввин Элиэзер Беркович родился в 1908 году в Румынии. Он закончил раввинский семинар имени Гильдесгаймера в Германии и в 1933 году удостоился звания доктора философии в Берлинском университете.
В 1936 — 1939 гг. Элиэзер Беркович был раввином в берлинской еврейской общине, а когда вспыхнула Вторая мировая война, ему удалось спастись, бежав в Англию. С 1946 года по 1950 г. он был раввином в Сиднее /Австралия/, а затем — в Бостоне /США/. С 1958 года в течение 18 лет Элиэзер Беркович возглавлял отделение еврейской философии Библейского семинара в Чикаго.
Профессор Беркович — один из виднейших мыслителей нашего времени в области еврейской философии, автор многих актуальных работ. Его книги по философии и теологии написаны на английском языке. Основные из них — "Бог, человек и история", "Главные темы в современной философии иудаизма".
Его книги в области Галахи — "Условия при бракосочетании и разводе", "Сила и назначение Галахи", "Учение о причинности в Галахе" — изданы в Иерусалиме Институтом раввина Кука.
В 1975 году Элиэзер Беркович репатриировался в Израиль. Он живет в Иерусалиме и продолжает свою плодотворную научно-теоретическую, литературную и педагогическую деятельность.
Церковная свеча – символ нашего духовного союза с Церковью. Свечи есть знак добровольной жертвы Богу и храму Его, выражение готовности человека к послушанию Богу (мягкость воска) и символ стремления к обожению, превращению в новую тварь (горение свечи). Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету, она знаменует собой теплоту и пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у ликов которых свеча ставится. Об истории возникновения обычая зажигать свечи и лампады во время молитвы, о смысле этого действия рассказывается в этой брошюре. Печатается по изданию: Наставление православному христианину о церковной свече. – М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры; «Новая книга», 1996.
Футбольным миром правит из-за кулис сплоченная группа объединенных общими интересами людей. Ее связи простираются в правительства и спецслужбы, теряясь где-то в недрах международной мафии. Имя этой группы – «Международная федерация футбола», или проще – ФИФА. Немецкий журналист Томас Кистнер скрупулезно исследовал тайный мир футбольной коррупции. Его расследование охватывает четверть века махинаций, заговоров, круговой поруки, паранойи и шантажа. Разоблачает грязные делишки руководителей ФИФА – Зепа Блаттера, Мишеля Платини, Чака Блейзера и других фигур, помельче. Как ФИФА стала «государством в государстве»? Почему федерация не подчиняется ничьим законам, кроме воли Блаттера, совсем недавно входившего в сотню самых влиятельных людей мира? Каким образом функционеры ФИФА покрывают свою неприглядную деятельность? Кто стоит за этим конгломератом дельцов от ольшого спорта? Ответы на эти и другие вопросы вы получите в сенсационной книге Томаса Кистнера.
Автор – анонимный игрок английской Премьер-Лиги – с 2011 года ведет колонку в британской The Guardian. Наконец тайны футбольного мира сошли со страниц газетной периодики и все самые скандальные подробности объединились в одном издании. Читая Секретного футболиста, вы проникнете за закрытые двери раздевалок, где тренеры проворачивают махинации за крупные и грошовые гонорары, поймете, как выстраивается коммуникация футболистов в команде, как они относятся к другим людям и к самой игре.
Иллюзия жизни и иллюзия смерти находятся с человеком, пока он не осознает свою уникальность и неповторимость. Стремление человека к самопознанию заложено в нем изначально, но только тот, кто осилит притяжение ограничений и зависимостей, научится парить над суетой не только во сне, но и наяву.
Явь — это и есть ощущение человеком событий здесь и сейчас и именно с ним. Все мы люди, но мы забываем о том, что все мы личности и подобны Создателю.