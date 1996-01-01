Пришел ко мне один муж с длинным списком того, что он делает для своей жены: каждый день он уделяет ей время, спрашивает, что ей нужно, покупает всё, что она хочет, и всячески ее балует. Казалось бы, его жена должна быть счастливейшей из женщин. Но, несмотря на все его усилия, в семье нет мира: жена вечно недовольна, всё время грустит, жалуется, раздражается и впадает в приступы гнева. Как такое может быть? К моему великому сожалению, этот феномен мне очень хорошо знаком, и я тут же понял, почему у него в доме нет мира… Люди, стремящиеся к семейному миру, должны ясно понимать, что это самая важная вещь на свете! Осознав это и получив наставление о путях достижения мира в доме, они непременно добьются успеха. Но пока остаются мысли о том, что есть вещи и поважней, ничего не получится. И тогда не помогут никакие книги и лекции, никакие наставления и советы. ОБЕЩАНИЕ Каждый, кто станет изучать эту книгу, понимая, что мир в семье важпее всего, и искренне стремясь достигнуть намеченной цели, непременно почерпнет из нее все необходимые познания и удостоится совершенного мира в доме. Ибо в этой книге содержится полное руководство по достижению семейного мира и самосовершенствованию.

Глава института Хут шелъ хесед («Нить милосердия») Автор книг: «Предвечный райский сад», «Сад веры», «Сад томления», «Сад счастья». В этой книге читатель найдет практическое руководство к достижению истинного мира в семье, включающее множество историй, притч и примеров, написанное простым и ясным языком, понятным каждому. Новое издание, исправленное и дополненное по дням месяца для удобства регулярного изучения.